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Notte di fuoco a Viareggio: auto in fiamme

27 ottobre 2026 | 11:50
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di Redazione

Redazione

Notte di fuoco a Viareggio: auto in fiamme

Un problema a un veicolo avrebbe innescato l’incendio, propagatosi ad altri mezzi

E’ stat una notte di fuoco, quella tra 26 e 27 ottobre a Viareggio. In un parcheggio di via Giusti infatti, sono almeno tre le autovetture parcheggiate che hanno preso fuoco in piena notte. 

Sarebbe stato un problema a una delle auto a innescare l’ncendio, poi propagatosi a quelle vicine: due sono andate completamente distrutte mentre una terza è stata gravemente danneggiata. 

Conseguenze anche per l’edificio in prossimità.

 

 