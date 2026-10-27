Notte di fuoco a Viareggio: auto in fiamme

Un problema a un veicolo avrebbe innescato l’incendio, propagatosi ad altri mezzi
E’ stat una notte di fuoco, quella tra 26 e 27 ottobre a Viareggio. In un parcheggio di via Giusti infatti, sono almeno tre le autovetture parcheggiate che hanno preso fuoco in piena notte.
Sarebbe stato un problema a una delle auto a innescare l’ncendio, poi propagatosi a quelle vicine: due sono andate completamente distrutte mentre una terza è stata gravemente danneggiata.
Conseguenze anche per l’edificio in prossimità.