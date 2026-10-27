Ordigno incendia il bar Dhea: resterà chiuso per i Comics

Doveva essere la grande riapertura, saranno giornate di lavori intenso. Nella notte tra domenica e lunedì, un vasto incendio è scoppiato nel bar Dhea, su viale Regina Margherita a Lucca, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e vista Mura. I Comics dovevano essere l’occasione della grande riapertura, anche in virtù della posizione, e invece, secondo una prima ricostruzione, qualcuno avrebbe lanciato un ordigno artigianale, approfittando della porta aperta per i lavori e dei fori della saracinesca.

Un atto volontario quindi, da valutare se fatto con l’intenzione di colpire proprio quel locale o con quella più generale di colpire qualcosa e qualcuno. Il rapido intervento della vigilanza ha fatto sì che le fiamme non danneggiassero i grandi apparecchi, ma l’arredamento è andato in arte distrutto e il fumo ha colorato le pareti.