l'intervento|
Tentano la truffa del finto carabiniere, denunciati da quelli veri
Insospettita dalla richiesta, la vittima ha chiamato il 112
Hanno tentato la truffa del finto carabiniere, ma ad accoglierli hanno trovato quelli veri. E’ così che, nel tardo pomeriggio di ieri 26 ottobre, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Lucca e quelli del Nor di Viareggio, hanno denunciato in stato di libertà due giovani di 23 e 28 anni, residenti in Campania e già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di tentata truffa aggravata.
La vittima, insospettita dalla richiesta ricevuta al telefono dal finto carabiniere, ha immediatamente allertato il numero di emergenza 112. I militari dell’Arma sono intervenuti tempestivamente, predisponendo un servizio mirato che ha permesso di bloccare uno dei due giovani all’interno dell’abitazione, mentre il complice è stato fermato all’esterno, a bordo di un’autovettura, dove attendeva pronto a favorire la fuga.
I monili sono stati recuperati e restituiti alla legittima proprietaria. Al termine degli accertamenti, i due giovani sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria competente.