Il fatto|
Cade con il cestello mentre pota alberi lungo la Firenze-Mare: paura per un operaio
L’incidente intorno alle 15 di oggi (28 ottobre): il lavoratore, sempre vigile e cosciente, è stato trasportato in elisoccorso a Cisanello
Stava potando le piante lungo la Firenze – Mare nel territorio comunale di Lucca quando è caduto, assieme al cestello, da un’altezza considerevole, doltre i dieci metri.
Grande paura oggi (28 ottobre) intorno alle 15 e immediati i soccorsi che hanno impegnato auto medica, ambulanza, vigili del fuoco, elisoccorso Pegaso e operatori della sicurezza sul lavoro.
Secondo le prime ricostruzioni l’albero ha ceduto facendo precipitare il cestello sul quale si trovava l’uomo, da un’altezza di circa 15 metri. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dell’operaio, ferito, affidandolo alle cure del personale sanitario.
L’operaio, un uomo di 49 anni, era vigile ma con diversi traumi importanti. L’elisoccorso Pegaso lo ha trasportato d’urgenza e in codice rosso all’ospedale pisano di Cisanello.