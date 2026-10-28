Cade con il cestello mentre pota alberi lungo la Firenze-Mare: paura per un operaio

L’incidente intorno alle 15 di oggi (28 ottobre): il lavoratore, sempre vigile e cosciente, è stato trasportato in elisoccorso a Cisanello

Stava potando le piante lungo la Firenze – Mare nel territorio comunale di Lucca quando è caduto, assieme al cestello, da un’altezza considerevole, doltre i dieci metri.

Grande paura oggi (28 ottobre) intorno alle 15 e immediati i soccorsi che hanno impegnato auto medica, ambulanza, vigili del fuoco, elisoccorso Pegaso e operatori della sicurezza sul lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni l’albero ha ceduto facendo precipitare il cestello sul quale si trovava l’uomo, da un’altezza di circa 15 metri. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dell’operaio, ferito, affidandolo alle cure del personale sanitario.