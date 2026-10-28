la tragedia|
Cronaca/
Ha un malore mentre pesca, annega a Ponte a Moriano
28 ottobre 2026 | 11:03
In corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’evento
Era arrivato fino a Ponte a Moriano per pescare. D’improvviso, però, l’uomo, 78 anni di Orentano, in provincia di Pisa, è finito in acqua ed è annegato. La tragedia si è consumata attorno alle 8,30 di oggi 28 ottobre.
Nonostante i tentativi di soccorrerlo, il medico del 118 ha dovuto constatare il decesso dell’uomo. Sul posto per il recupero della salma in acqua sono arrivati anche i vigili del fuoco. A stabilire la dinamica dell’evento saranno le indagini di polizia: sul posto è arrivata anche la Scientifica.