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Cronaca
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Ha un malore mentre pesca, annega a Ponte a Moriano

28 ottobre 2026 | 11:03
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di Redazione

Redazione

Ha un malore mentre pesca, annega a Ponte a Moriano

In corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’evento

Era arrivato fino a Ponte a Moriano per pescare. D’improvviso, però, l’uomo, 78 anni di Orentano, in provincia di Pisa, è finito in acqua ed è annegato. La tragedia si è consumata attorno alle 8,30 di oggi 28 ottobre.

Nonostante i tentativi di soccorrerlo, il medico del 118 ha dovuto constatare il decesso dell’uomo. Sul posto per il recupero della salma in acqua sono arrivati anche i vigili del fuoco. A stabilire la dinamica dell’evento saranno le indagini di polizia: sul posto è arrivata anche la Scientifica.

 