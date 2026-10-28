Precettazione per i lavoratori dei trasporti: niente sciopero il 30 ottobre

È confermata la precettazione per i lavoratori dei trasporti per il 30 ottobre. Niente sciopero per bus e treni, dunque, il venerdì dei Comics.

È arrivata infatti l’ordinanza numero 204T del 27 ottobre 2026 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per delega del presidente del Consiglio dei Ministri) a firma del ministro senatore Matteo Salvini che ordina, limitatamente ai settori di trasporto aereo, taxi, trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario, trasporto marittimo, appalti ferroviari e circolazione e sicurezza stradale, interessati dalla regola della franchigia legata alla commemorazione dei defunti, il differimento ad altra data dello sciopero generale del 30 ottobre proclamato il 6 ottobre dalla segreteria nazionale dell’organizzazione sindacale Usb per i settori privati e pubblici con adesioni di Usb Lavoro Privato e Usb Lavoro Pubblico.