Alcol alla guida e droga, 4 nei guai

Identificate più di 200 persone e controllati oltre 100 veicoli nello scorso fine settimana, nell’ambito di un articolato servizio straordinario di controllo a largo raggio in Versilia che ha coinvolto anche i reparti speciali dell’Arma (Nucleo Antisofisticazione e Sanità e Nucleo Ispettorato del Lavoro). Il comando provinciale dei Carabinieri di Lucca infatti, ha rafforzato la presenza sul territorio per garantire sicurezza, prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa.

L’operazione, pianificata nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica, ha visto l’impiego simultaneo di oltre 30 militari dell’Arma, impegnati in un dispositivo capillare e altamente visibile, finalizzato soprattutto al contrasto dei reati predatori e alla salvaguardia delle aree residenziali maggiormente esposte a fenomeni criminosi. Dalle ore del tardo pomeriggio fino alla notte inoltrata, le pattuglie hanno effettuato numerosi posti di controllo lungo le principali arterie stradali, nei pressi dei caselli autostradali e sulle vie secondarie di accesso alla Versilia, con un monitoraggio costante del territorio volto a prevenire furti, movimenti sospetti e attività illecite.

I carabinieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria due giovani italiani poiché trovati a tarda notte alla guida della loro auto con un tasso alcolemico ben oltre il consentito. Sono stati anche intensificati i controlli nella pineta di Ponente a Viareggio dove un trentenne marocchino è stato trovato in possesso di cocaina e quindi segnalato all’autorità prefettizia. A Camaiore invece un giovane è stato denunciato poiché trovato in possesso di hashish e materiale per il confezionamento dello stupefacente.