Alcol alla guida e droga, 4 nei guai

Contestate sanzioni amministrative per un totale di oltre 10mila euro nei confronti dei titolari di due attività di ristorazione di Viareggio
Identificate più di 200 persone e controllati oltre 100 veicoli nello scorso fine settimana, nell’ambito di un articolato servizio straordinario di controllo a largo raggio in Versilia che ha coinvolto anche i reparti speciali dell’Arma (Nucleo Antisofisticazione e Sanità e Nucleo Ispettorato del Lavoro). Il comando provinciale dei Carabinieri di Lucca infatti, ha rafforzato la presenza sul territorio per garantire sicurezza, prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa.
L’operazione, pianificata nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica, ha visto l’impiego simultaneo di oltre 30 militari dell’Arma, impegnati in un dispositivo capillare e altamente visibile, finalizzato soprattutto al contrasto dei reati predatori e alla salvaguardia delle aree residenziali maggiormente esposte a fenomeni criminosi. Dalle ore del tardo pomeriggio fino alla notte inoltrata, le pattuglie hanno effettuato numerosi posti di controllo lungo le principali arterie stradali, nei pressi dei caselli autostradali e sulle vie secondarie di accesso alla Versilia, con un monitoraggio costante del territorio volto a prevenire furti, movimenti sospetti e attività illecite.
I carabinieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria due giovani italiani poiché trovati a tarda notte alla guida della loro auto con un tasso alcolemico ben oltre il consentito. Sono stati anche intensificati i controlli nella pineta di Ponente a Viareggio dove un trentenne marocchino è stato trovato in possesso di cocaina e quindi segnalato all’autorità prefettizia. A Camaiore invece un giovane è stato denunciato poiché trovato in possesso di hashish e materiale per il confezionamento dello stupefacente.
I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno e Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lucca hanno contestato sanzioni amministrative per un totale di oltre 10mila euro nei confronti dei titolari di due attività di ristorazione di Viareggio, denunciando in stato di libertà uno dei due in quanto nel suo locale sono riscontrate gravissime violazioni documentali nonché l’impiego di lavoratori in nero, sospendendo con decorrenza immediata l’attività.