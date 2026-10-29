Filiera blu, oltre cinque tonnellate di pesce sequestrate: calamari scaduti dal 2024 e due ristoranti chiusi

La guardia costiera ha fatto 102 controlli in una settimana e sanzionato 27 soggetti. Sotto sequestro la merce trovata a Livorno e Viareggio

Oltre cinque tonnellate di prodotti ittici sequestrati, 102 controlli effettuati e 27 soggetti sanzionati: è il bilancio dei controlli svolti la scorsa settimana dalla guardia costiera in Toscana nell’ambito dell’operazione Filiera blu, coordinata dalla direzione marittima di Livorno per contrastare gli illeciti lungo tutta la filiera della pesca e tutelare la salute dei consumatori.

Le verifiche hanno riguardato la commercializzazione, il trasporto, la distribuzione e la somministrazione del pesce, con particolare attenzione al periodo di fermo biologico, durante il quale la pesca a strascico è sospesa per favorire il ripopolamento delle risorse marine.

Il sequestro più consistente, di circa 5mila chilogrammi di prodotti, soprattutto calamari, è stato eseguito dal nucleo ispettivo regionale del centro controllo area pesca di Livorno insieme agli ispettori della capitaneria di porto di Viareggio. La merce era in un hub logistico di Livorno, usato per lo stoccaggio e la distribuzione per conto terzi, e in un punto vendita all’ingrosso di Viareggio. Una parte dei prodotti era destinata alla vendita nonostante il termine di conservazione scaduto, in alcuni casi addirittura dal 2024: da qui il sequestro amministrativo per violazione delle norme sulla sicurezza alimentare.

Altre irregolarità sono emerse a Portoferraio, all’isola d’Elba, e a Piombino. I militari, con i funzionari dell’unità sicurezza alimentare dell’azienda Usl Toscana nord ovest, hanno accertato violazioni sulla tracciabilità del pesce e gravi carenze igienico-sanitarie. In particolare sono state trovate tracce di roditori nei locali dove si conservavano gli alimenti: i tecnici della prevenzione hanno disposto la chiusura temporanea di due ristoranti, che potranno riaprire solo dopo il ripristino delle condizioni richieste.