Lavori sulla Firenze-Viareggio, stop per due weekend alla tratta Prato-Pistoia

Saranno attivati bus sostitutivi per garantire comunque la percorrenza nelle giornate del 7 e 8 novembre e del 5 e 6 dicembre

Nei fine settimana del 7 e 8 novembre e del 5 e 6 dicembre sono programmati lavori di sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio tra le stazioni di Prato e Pistoia.

In particolare, saranno svolti: interventi di manutenzione straordinaria al ponte ferroviario su via Pistoiese a Narnali, la manutenzione straordinaria al passaggio a livello in via Maggio a Pistoia oltre alla verifica e manutenzione alle opere d’arte presenti sulla linea ed altri interventi agli apparati di sicurezza di linea e stazione.

Nel periodo interessato dai lavori sarà necessario sospendere la circolazione ferroviaria tra Prato e Pistoia.

Durante le attività di cantiere, articolate su turni nelle 24 ore, saranno impegnati mediamente circa 35 tecnici tra operatori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici con l’utilizzo di circa 10 mezzi.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus tra le due stazioni, senza fermate intermedie.

Gli orari dei bus possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di bici e di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.