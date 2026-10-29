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Lo sciopero Usb nei trasporti si farà nonostante la precettazione: a rischio treni e bus

29 ottobre 2026 | 23:57
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di Redazione

Redazione

Lo sciopero Usb nei trasporti si farà nonostante la precettazione: a rischio treni e bus

Il sindacato ha definito il provvedimento governativo del tutto illegittimo, annunciando la formale decisione di non adeguarvisi.

Nonostante l’ordinanza di precettazione firmata dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, l’Unione sindacale di base (Usb) ha confermato lo sciopero generale dell’intero comparto dei trasporti proclamato per la giornata di domani (30 ottobre).

Il sindacato ha definito il provvedimento governativo del tutto illegittimo, annunciando la formale decisione di non adeguarvisi.

L’organizzazione sindacale si è assunta la responsabilità di coprire a livello organizzativo le relative sanzioni, pur avvertendo allo stesso tempo i lavoratori e le lavoratrici del settore in merito alle conseguenze e alle sanzioni individuali previste dalla normativa vigente.

La decisione potrebbe incidere sul trasporto pubblico per arrivare e ripartire dai Comics. 