Manifesto ‘Medici e pace’, il presidente dell’ordine dei medici di Lucca Quiriconi a Firenze

Si è tenuta martedì (27 ottobre) a Firenze, a Palazzo Bastogi, nell’ambito del quinto Festival delle Regioni e delle Province Autonome, la presentazione del manifesto Medici e Pace della Fnomceoo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri).

I Presidenti dei 10 ordini provinciali dei medici della Toscana hanno letto, ciascuno una parte, lo stupendo Manifesto, in un clima di grande partecipazione. Hanno portato i saluti istituzionali la presidente dell’assemblea legislativa Stefania Saccardi e il vicepresidente Antonio Mazzeo, con l’assessora regionale alla Sanità, Monia Monni.

Il presidente Umberto Quiriconi definisce questo incontro “un momento di grande emozione dove tutti gli Ordini, assieme, hanno ribadito quanto lo stesso codice deontologico dei medici sottolinea. La nostra professione opera per guarire, per difendere la vita, e sappiamo quanto impegno dobbiamo mettere per curare una sola persona. Non possiamo allora accettare e rassegnarci a tanta distruzione”. Quiriconi era presente a Firenze con il consigliere dell’Ordine Guglielmo Menchetti.

“Un ringraziamento ai medici e a tutti gli operatori sanitari per il loro impegno quotidiano nella difesa della vita, della dignità umana e della pace – ha detto Stefania Saccardi –. Il Manifesto ribadisce che ogni atto medico è un atto di pace e che il diritto alla cura deve essere garantito a ogni persona, senza discriminazioni. La tutela di medici, infermieri, operatori sanitari e strutture ospedaliere, soprattutto nei contesti di guerra – ha aggiunto la presidente –, è un principio irrinunciabile di umanità e di rispetto del diritto internazionale. Il Servizio sanitario pubblico e universalistico rappresenta un pilastro della democrazia, perché garantisce l’accesso alle cure, contrasta le disuguaglianze e tutela le persone più fragili. Anche la Toscana riconosce nella sanità pubblica e nella solidarietà valori fondamentali, da tradurre in politiche e servizi capaci di assicurare concretamente il diritto alla salute”.