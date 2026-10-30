Chiede il riconoscimento dei diritti di agenzia dopo la risoluzione del rapporto ma la competenza è spagnola

Il contenzioso era nato dal ricorso presentato da un agente commerciale attivo tra la Toscana e la Sardegna, il quale aveva citato in giudizio una società di occhiali da vista e da sole con sede legale a Barcellona, in Spagna, a seguito della risoluzione senza preavviso del contratto e della sospensione dei contributi economici pattuiti. L’agente aveva richiesto il riconoscimento delle provvigioni maturate, dell’indennità sostitutiva di preavviso e del risarcimento dei danni per il recesso anticipato.