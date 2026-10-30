La sentenza|
Chiede il riconoscimento dei diritti di agenzia dopo la risoluzione del rapporto ma la competenza è spagnola
Il giudice di Lucca ha accolto l’eccezione preliminare della ditta di occhiali da vista e da sole: la causa si dovrà decidere a Barcellona
Una controversia di lavoro in materia di agenzia internazionale, approdata davanti alle autorità giudiziarie toscane, si è conclusa con l’affermazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello spagnolo.
Il contenzioso era nato dal ricorso presentato da un agente commerciale attivo tra la Toscana e la Sardegna, il quale aveva citato in giudizio una società di occhiali da vista e da sole con sede legale a Barcellona, in Spagna, a seguito della risoluzione senza preavviso del contratto e della sospensione dei contributi economici pattuiti. L’agente aveva richiesto il riconoscimento delle provvigioni maturate, dell’indennità sostitutiva di preavviso e del risarcimento dei danni per il recesso anticipato.
La società preponente si era costituita in giudizio eccependo in via preliminare proprio il difetto di giurisdizione del giudice italiano, richiamando l’apposita clausola di deroga inserita nel contratto che attribuiva la competenza giurisdizionale ai tribunali di Barcellona, oltre a contestare nel merito le pretese economiche avanzate e a lamentare una violazione del patto di non concorrenza.
Il tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa della società estera. Nella motivazione della sentenza, i giudici hanno evidenziato che il contratto di agenzia internazionale prevedeva espressamente la sottoposizione di qualsiasi controversia alla giurisdizione dei tribunali di Barcellona, con rinuncia a qualsiasi altra giurisdizione. Tale pattuizione rispetta i criteri stabiliti dalla normativa europea in materia di competenza giurisdizionale e riconoscimento delle decisioni, non trovando applicazione le restrizioni invocate dal ricorrente in merito ai contratti individuali di lavoro, trattandosi invece di un rapporto di agenzia inquadrato nella fornitura di servizi. Inoltre, i giudici hanno ribadito che il rapporto contrattuale era regolato dalla legge spagnola in virtù della scelta espressa operata dalle parti nel regolamento negoziale.
Alla luce di tali considerazioni, il tribunale ha dichiarato formalmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore dell’autorità giudiziaria spagnola, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate secondo i parametri minimi.