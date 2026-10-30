Futuro dell’Arpat, preoccupati gli ex dirigenti dell’ente: “Progressivo depotenziamento delle attività di controllo e prevenzione”

Allarme rosso per il futuro e l’operatività dell’Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. A lanciare un appello urgente al presidente della Regione Eugenio Giani, all’assessore all’ambiente David Barontini e al commissario dell’agenzia Pietro Rubellini è un ampio fronte composto da decine di ex dirigenti dell’ente. Al centro della protesta vi sono le criticità organizzative, la riduzione della dirigenza e il progressivo depotenziamento delle attività di controllo e prevenzione sul territorio.

Nata nel 1996 come la prima agenzia ambientale in Italia e punto di riferimento nazionale del settore, l’Arpat rischia oggi una pericolosa “deriva organizzativa e funzionale”. Come sottolineano i firmatari dell’appello, “il continuo depauperamento delle risorse finanziarie di Arpat, perpetrato in questi ultimi anni, ha portato alla repentina e progressiva riduzione del corpo dirigenziale, all’insufficiente rinnovamento della forza lavoro e delle dotazioni strumentali, compromettendo l’efficacia dell’azione di tutela ambientale sul territorio regionale”.

Una situazione aggravata da un “elevato numero di rinunce e trasferimenti tra i neoassunti”, tendenza che testimonia un diffuso disagio e impoverisce un organico già sottostimato. Tra i rischi evidenziati figura la divaricazione tra le attività di supporto istruttorio – spesso ridotte a meri atti formali se scollegate da una continua attività di controllo sul campo – e la paralisi decisionale: “La carenza di personale dirigenziale – l’unico abilitato per legge a rappresentare formalmente l’ente ed esprimere la volontà dell’Agenzia – potrebbe determinare l’assenza di Arpat dalle Conferenze di Servizi”, con inevitabili ripercussioni sui tempi e sulle prescrizioni ambientali vincolanti per le opere.

Per scongiurare il declino di quello che viene definito un fondamentale “presidio tecnico-scientifico, attivo, dinamico a tutela dell’ambiente e della salute pubblica”, gli ex dirigenti rivolgono un netto monito alla giunta regionale: “Rivolgiamo pertanto un accorato appello alla giunta regionale affinché si inverta questa rotta, ripristinando le risorse necessarie, al fine di togliere dal disagio l’intera forza lavoro, incrementare e assicurare una adeguata efficienza dei laboratori territoriali e restituire all’Agenzia quel ruolo proattivo e di garanzia che la cittadinanza e le istituzioni meritano”.