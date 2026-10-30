Il Comune intima di bloccare l’accesso ai piccioni all’immobile, ma si rivolge alla persona sbagliata

Una vicenda amministrativa nata a Lucca per via di un’ordinanza comunale contro i volatili si è conclusa con un passo indietro del Comune e la chiusura del caso davanti ai giudici.

Al centro della controversia c’era un provvedimento con cui l’amministrazione aveva imposto a un cittadino di mettere in sicurezza un immobile situato nella frazione di San Cassiano a Vico, ordinandogli di bloccare l’accesso e lo stazionamento di colombi e gabbiani.

Il destinatario dell’atto, titolare del solo diritto di uso sull’edificio, aveva deciso di impugnare l’ordinanza e il regolamento di polizia urbana. La difesa aveva evidenziato come gli obblighi di intervento non dovessero gravare su chi deteneva semplicemente il diritto d’uso, bensì sul proprietario dell’immobile.

Nel corso del procedimento giudiziario, lo scenario è mutato radicalmente. Il Comune di Lucca ha infatti adottato un nuovo provvedimento con cui ha annullato in autotutela l’ordinanza contestata e archiviato i verbali della polizia municipale. L’amministrazione ha riconosciuto che le opere richieste, essendo finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salubrità strutturale dell’edificio, spettavano unicamente alla sfera di responsabilità del nudo proprietario.