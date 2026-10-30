Nessuna criticità nel terzo giorno di Comics: 15 multe per divieto di sosta, 12 per venditori abusivi

Terza giornata all’insegna della massima regolarità per la logistica di Lucca Comics & Games 2026 . Lo rendono noto il vice sindaco e assessore alla protezione civile Fabio Barsanti e l’assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei:

“Nessuna particolare criticità per quanto riguarda afflusso e deflusso del traffico – affermano gli assessori – 22300 gli arrivi in treno entro le ore 16; 35 i bus in viale Luporini. La polizia locale ha vigilato i parcheggi straordinari fermando un parcheggiatore abusivo; due gli incidenti stradali di cui uno con ferito, 15 le sanzioni per divieto di sosta e una rimozione, una denuncia per accattonaggio molesto, tre sanzioni per ubriachezza molesta, 4 Docu, 12 sanzioni a venditori abusivi con sequestro merce. Una giornata all’insegna della regolarità e gestione degli imponenti flussi di visitatori”.