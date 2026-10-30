Pistola alla mano rapinano una gioielleria di Forte dei Marmi e si danno alla fuga

Una rapina a mano armata è stata messa a segno nel pomeriggio di oggi (30 ottobre) all’interno di una gioielleria a Forte dei Marmi. Ad agire sono stati due uomini che, facendo irruzione nel locale con una pistola in pugno, hanno minacciato i presenti e depredato i monili in oro esposti nelle vetrine nel giro di pochissimi minuti, per poi darsi alla fuga a bordo di un’autovettura, forse con alla guida un terzo uomo.