Il fatto|
Pistola alla mano rapinano una gioielleria di Forte dei Marmi e si danno alla fuga
Sul posto sono intervenuti i carabinieri a caccia dei due malviventi e del complice: al vaglio le telecamere di videosorveglianza
Una rapina a mano armata è stata messa a segno nel pomeriggio di oggi (30 ottobre) all’interno di una gioielleria a Forte dei Marmi. Ad agire sono stati due uomini che, facendo irruzione nel locale con una pistola in pugno, hanno minacciato i presenti e depredato i monili in oro esposti nelle vetrine nel giro di pochissimi minuti, per poi darsi alla fuga a bordo di un’autovettura, forse con alla guida un terzo uomo.
Immediatamente dopo l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine con i carabinieri, mentre le centrali operative hanno diramato una nota di ricerca per intercettare i fuggitivi.
Le indagini sono state avviate tempestivamente attraverso la raccolta delle testimonianze e l’analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona.