L'ordinanza|
Polveri sottili, entrano in vigore nella Piana le misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico
Scatta il divieto di accensione di fuochi all’aperto e dell’utilizzo di stufe, caminetti e altri generatori di calore più inquinanti
Dall’1 novembre fino al 31 marzo entrano in vigore le misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico e la riduzione delle emissioni di polveri sottili (Pm10), previste dal piano di azione comunale per la qualità dell’aria condiviso dai Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo.
Le disposizioni, adottate in attuazione della normativa regionale, hanno l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e migliorare la qualità dell’aria durante i mesi autunnali e invernali, quando le condizioni meteorologiche favoriscono l’accumulo degli inquinanti nell’atmosfera. In particolare, è previsto il divieto di accensione di fuochi all’aperto per la combustione di residui vegetali, compresi sfalci e potature, e il divieto di utilizzo di stufe, caminetti e altri generatori di calore alimentati a biomassa con classe emissiva inferiore a 4 stelle, salvo che rappresentino l’unico sistema di riscaldamento e cottura dell’abitazione.
Entrambe le limitazioni non si applicano alle aree collinari e montane situate oltre i 200 metri di altitudine. È inoltre stabilito il limite di temperatura media di 18 gradi, con una tolleranza di 2 gradi, nelle abitazioni, negli esercizi commerciali e negli edifici pubblici, con esclusione delle strutture sanitarie. Previsto anche l’obbligo di mantenere chiuse le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali e degli edifici aperti al pubblico.
Le amministrazioni comunali invitano tutti i cittadini a collaborare attraverso comportamenti responsabili, privilegiando modalità di riscaldamento efficienti, il corretto smaltimento dei residui vegetali e forme di mobilità sostenibile.
Il rispetto delle disposizioni rappresenta un contributo concreto alla tutela della salute e dell’ambiente, nell’interesse dell’intera comunità della Piana di Lucca.