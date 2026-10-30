Polveri sottili, entrano in vigore nella Piana le misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico

Le disposizioni, adottate in attuazione della normativa regionale, hanno l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e migliorare la qualità dell’aria durante i mesi autunnali e invernali, quando le condizioni meteorologiche favoriscono l’accumulo degli inquinanti nell’atmosfera. In particolare, è previsto il divieto di accensione di fuochi all’aperto per la combustione di residui vegetali, compresi sfalci e potature, e il divieto di utilizzo di stufe, caminetti e altri generatori di calore alimentati a biomassa con classe emissiva inferiore a 4 stelle, salvo che rappresentino l’unico sistema di riscaldamento e cottura dell’abitazione.