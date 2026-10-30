Tenta di accedere senza biglietto ai padiglioni dei Comics: su di lui pende un decreto di espulsione

Nella mattina di ieri (29 ottobre) fra stand fumetti e cosplayer personale della questura di Lucca ha proceduto all’accompagnamento al Cpr di Potenza di due cittadini stranieri colpiti da numerosi provvedimenti di espulsione mai eseguiti.

Il primo, un cittadino marocchino di 49 anni, già conosciuto agli organi di polizia , è stato rintracciato alle porte della città, mentre cercava ti accedere ai padiglioni senza avere un biglietto d’ingresso ; il secondo un cittadino bengalese, è stato scarcerato dopo aver espiato la pena per maltrattamenti in famiglia, danneggiamento aggravato, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale.

L’Ufficio immigrazione della questura di Lucca, quindi, ha notificato ad entrambi il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Lucca con contestuale ordine di trattenimento emesso dal questore di Lucca e nel primo pomeriggio sono stati accompagnati da personale della questura al Cpr di Potenza da dove, dopo la convalida del provvedimento, saranno rimpatriati nel paese di origine e non potranno rientrare in Italia per cinque anni.