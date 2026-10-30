Vivere il Centro Storico, polemiche per la chiusura del front office della polizia municipale

“Non è una barzelletta. All’ingresso del comando della polizia municipale è comparso un cartello che annuncia la chiusura del front office durante i Comics. Per cinque giorni, in un perimetro di appena 4,2 chilometri quadrati, Lucca dovrà gestire oltre 100mila presenze giornaliere, secondo le nostre stime. E proprio quando aumentano le persone, i problemi e le esigenze di assistenza, la polizia municipale chiude lo sportello al pubblico ”.

“A questo punto una domanda sorge spontanea: se il front office non serve nei giorni di massima affluenza, a cosa serve negli altri 360 giorni dell’anno? Se è inutile, tanto vale sopprimerlo definitivamente. Se invece è un servizio necessario, qualcuno ci spieghi quale brillante logica amministrativa ne giustifichi la chiusura proprio quando sarebbe più indispensabile. È il capolavoro di un’amministrazione che sembra applicare una regola tutta sua: più aumenta il bisogno di un servizio pubblico, più è opportuno sospenderlo. E poi ci parlano di organizzazione, efficienza e accoglienza”.