L'assalto|
Comics, nel giorno del boom di presenze torna il parcheggio selvaggio
Auto sui marciapiedi, sulle aiuole e a bordo strada nelle zone più vicine alla città a non solo dalle prime ore del mattino
Un’aiuola val bene un parcheggio, anche un marciapiede.
Nonostante l’ampia previsione di parcheggi a pagamento e un piano eccezionale di accoglienza per chi arrivava in città con le quattro ruote da questa mattina (31 ottobre) è tornato il parcheggio selvaggio in circonvallazione e per le vie più prossime alla città.
Nonostante cartelli di divieto evidenti e transenne posizionate nei luoghi più frequentati dagli automobilisti in cerca di una soluzione di sosta estemporanea in molti hanno deciso di parcheggiare in divieto.
Fra le zone più colpite viale Carlo Del Prete, dove si è creata una doppia fila di sosta, anche pericolosa per la circolazione, sui due lati fra la sortita San Frediano e porta Santa Maria, anche al di là degli stalli di sosta a pagamento.
Un inizio di giornata che fa pensare ad un’impennata di multe e di rimozioni, ben maggiore rispetto ai dati minimi degli scorsi giorni.