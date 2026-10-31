Ex sindaco e senatore per 5 legislature, Viareggio saluta commossa Baldini

È stato sindaco di Viareggio ma anche senatore della Repubblica per 5 legislature, fino a essere sottosegretario alle telecomunicazioni del governo Berlusconi. A 84 anni, è morto Massimo Baldini. Prima socialista e poi di Forza Italia, si era battuto al fianco dei balneari nella battaglia contro le aste, anche se ormai da qualche anno si era ritirato dalla politica attiva.

Il cordoglio

L’amministrazione comunale di Viareggio esprime profondo cordoglio. “Perdiamo una figura che ha dedicato molti anni della propria vita all’impegno pubblico e al servizio delle istituzioni – dichiara la sindaca Sara Grilli –. Il suo lungo percorso parlamentare rappresenta una parte significativa della storia politica del nostro territorio e testimonia un legame profondo con la comunità. A nome mio, della Giunta e dell’intera Amministrazione comunale, esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

L’onorevole Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia, e Carlo Bigongiari, segretario provinciale del partito, esprimono il proprio profondo cordoglio per la sua scomparsa e si stringono con affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. “Con Massimo Baldini – sottolinea Bergamini – se ne va una persona che ha dedicato una parte importante della propria vita all’impegno politico e istituzionale, mantenendo sempre un legame forte con la sua Viareggio e con il territorio. È stato protagonista di una lunga stagione della vita pubblica italiana, ricoprendo incarichi di grande responsabilità: da sindaco di Viareggio a senatore della Repubblica per cinque legislature, fino al ruolo di sottosegretario alle Comunicazioni nei governi Berlusconi. Nel suo percorso ha portato avanti con competenza e determinazione le battaglie che riteneva importanti per la sua comunità, con particolare attenzione alle questioni del mare, del demanio e delle concessioni balneari, centrali per l’economia e l’identità della Versilia. Massimo è stato un uomo che ha attraversato diverse stagioni della politica italiana, ma che ha continuato a mantenere un legame con Forza Italia, di cui era tesserato. Un’appartenenza che testimonia il rapporto con la nostra comunità politica e con i valori e il progetto del partito. Alla sua famiglia rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze. Lo ricordiamo con stima, riconoscenza e affetto, consapevoli del contributo che ha dato alle istituzioni e alla nostra terra”.

Così l’ex consigliere regionale e comunale della Lega, Massimiliano Baldini: “La perdita di Massimo mi addolora infinitamente perché prima del collega, del Parlamentare e dell’uomo di Governo perdo un amico carissimo al quale mi ha legato un lungo rapporto politico che ha attraversato, a fasi alterne, gli ultimi 25 anni spesso trascorsi insieme, a cominciare da un importante spaccato della vita di Forza Italia ma altresì successivamente e fino a pochi mesi fa quando ci siamo ritrovati per uno dei nostri tanti caffè. Il senatore Massimo Baldini, avvocato di fama, ha rappresentato per la comunità di Viareggio una delle vette istituzionali più alte – nell’area di centrodestra sicuramente la più alta – cinque volte Parlamentare, Sottosegretario alle Comunicazioni, Sindaco incaricato, più volte Assessore, ha ricoperto ulteriori incarichi di primissimo piano in vari enti nazionali, fra i quali Enel. Proveniente dal Psi e dall’area laica socialista, è stato protagonista assoluto della parabola berlusconiana di Forza Italia, uomo di massima fiducia del Cavaliere e di Fedele Confaloniere a Roma, ha però mantenuto una sensibilità particolare per la nostra città dove si è distinto per la legge Baldini che fu il primo baluardo a difesa delle attività e degli stabilimenti balneari. Vicinissimo anche a Torre del Lago Puccini dove ricordo una manifestazione straordinaria voluta proprio da lui in ricordo di Adone Del Cima e della tragedia della Corazzata Roma, si battè a lungo per far sì che la Villa Puccini di Viareggio rimanesse patrimonio comunale e portò la ribalta nazionale in Passeggiata con Baciami Versilia.

I suoi consigli, sempre acuti e calazanti, frutto di una esperienza infinita, mi mancheranno molto come mancheranno a quella ristretta cerchia di intimi amici con i quali ci riunivamo spesso, a cominciare dal fidatissimo Osvaldo Pepi. Un grande abbraccio e le mie condoglianze più sentite alla famiglia, alla moglie, alle due figlie ed ai tantissimi amici comuni”.

L’onorevole FdI e segretario di presidenza alla Camera Riccardo Zucconi: “La scomparsa di Massimo Baldini mi addolora profondamente. Con lui ho condiviso anni di impegno politico e un percorso durante il quale ho avuto modo di apprezzarne le qualità umane, la competenza e la passione per le istituzioni. Baldini è stato un protagonista della vita politica lucchese e nazionale, raggiungendo risultati importanti nel corso della sua carriera. Alla sua famiglia, al genero Massimiliano Micheli e a tutti i suoi cari rivolgo le mie più sincere e sentite condoglianze”.

“Desideriamo esprimere la nostra vicinanza ai familiari dell’ex Senatore ed ex Sindaco di Viareggio, Massimo Baldini. Una figura per anni centrale della politica viareggina e non solo. Una persona preparata, molto legata al suo territorio. Storico esponente di Forza Italia, è stato per lungo tempo parlamentare dove si è fatto apprezzare per le sue qualità intellettuali e la sua umanità. Un uomo d’altri tempi che lascia un vuoto difficilmente colmabile nella sua amata Versilia”, commenta l’onorevole Elisa Montemagni, segretaria provinciale della Lega.

Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega e vicepresidente del gruppo Patrioti per l’Europa, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del senatore Massimo Baldini, ricordandone l’impegno nelle istituzioni e il profondo legame con Viareggio e la Versilia. “Massimo Baldini volle sostenermi durante la campagna per le regionali del 2020. Ricordo con gratitudine quella fiducia, che aveva per me un valore particolare perché arrivava da un uomo di grande esperienza, profondamente legato alla Toscana e alle sue comunità».

“La sua pacatezza era un tratto che apprezzavo molto – prosegue Ceccardi – Sapeva sostenere le proprie idee con fermezza, mantenendo la misura e il rispetto per le persone. Anche questo modo di vivere la politica fa oggi parte dell’eredità che lascia alla nostra regione». Di formazione socialista, aveva poi proseguito il suo impegno in Forza Italia e nel Popolo della Libertà, attraversando diverse stagioni politiche e mantenendo un legame costante con la comunità viareggina. “La Toscana, e la Versilia in particolare, perdono una figura importante della propria vita pubblica. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo le mie più sentite condoglianze”, conclude l’europarlamentare della Lega.