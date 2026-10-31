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Cronaca
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Grave dopo l’incidente in moto contro un’auto a Fornaci di Barga

31 ottobre 2026 | 17:08
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di Redazione

Redazione

Grave dopo l&#8217;incidente in moto contro un&#8217;auto a Fornaci di Barga

L’incidente intorno alle 14,30 in via delle File. Il 19enne è stato condotto in elisoccorso a Cisanello con trauma cranico e agli arti

Grave dopo l’incidente in moto contro un’auto. 

È successo intorno alle 14,30 di oggi (31 ottobre) in via delle File a Fornaci di Barga. Un ragazzo di 19 anni, per cause al vaglio dei carabinieri, ha tamponato un’auto ed è stato sbalzato dal mezzo. 

L’urto ha provocato un violento trauma cranico e un trauma agli arti inferiori. I sanitari intervenuti sul posto hanno deciso di allertare l’elicottero Pegaso, che è atterrato nelle vicinanze ed ha condotto il ferito all’ospedale pisano di Cisanello in codice rosso. 

 