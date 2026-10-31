L'incidente|
Cronaca/
Grave dopo l’incidente in moto contro un’auto a Fornaci di Barga
31 ottobre 2026 | 17:08
L’incidente intorno alle 14,30 in via delle File. Il 19enne è stato condotto in elisoccorso a Cisanello con trauma cranico e agli arti
Grave dopo l’incidente in moto contro un’auto.
È successo intorno alle 14,30 di oggi (31 ottobre) in via delle File a Fornaci di Barga. Un ragazzo di 19 anni, per cause al vaglio dei carabinieri, ha tamponato un’auto ed è stato sbalzato dal mezzo.
L’urto ha provocato un violento trauma cranico e un trauma agli arti inferiori. I sanitari intervenuti sul posto hanno deciso di allertare l’elicottero Pegaso, che è atterrato nelle vicinanze ed ha condotto il ferito all’ospedale pisano di Cisanello in codice rosso.