Grave dopo l’incidente in moto contro un’auto a Fornaci di Barga

È successo intorno alle 14,30 di oggi (31 ottobre) in via delle File a Fornaci di Barga . Un ragazzo di 19 anni, per cause al vaglio dei carabinieri, ha tamponato un’auto ed è stato sbalzato dal mezzo.

L’urto ha provocato un violento trauma cranico e un trauma agli arti inferiori. I sanitari intervenuti sul posto hanno deciso di allertare l’elicottero Pegaso, che è atterrato nelle vicinanze ed ha condotto il ferito all’ospedale pisano di Cisanello in codice rosso.