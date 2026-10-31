Paura nella notte a Ponte a Moriano: famiglia di 4 persone intossicata dal monossido di carbonio

Paura nel cuore della notte a Ponte a Moriano per un’intossicazione da monossido di carbonio che ha coinvolto un intero nucleo familiare composto da quattro persone. L’allarme è scattato intorno alle 3, quando sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari con l’automedica di Lucca e un’ambulanza della Croce Verde e i vigili del fuoco.

In un primo momento le attenzioni dei sanitari si sono concentrate su un uomo di 30 anni originario della Nigeria, le cui condizioni hanno reso necessario il trasferimento in codice giallo all’ospedale di Lucca. Vista la situazione, sul posto è intervenuta anche un’ambulanza infermieristica di Borgo a Mozzano. I controlli effettuati all’interno dell’abitazione hanno permesso di accertare la presenza e la concentrazione di monossido di carbonio, spingendo i soccorritori a estendere le verifiche sanitarie anche al resto della famiglia.