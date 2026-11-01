La macchina organizzativa|
Fumo da uno stand al Giardino degli Osservanti: tutto risolto in pochi minuti
Funziona la macchina di sicurezza e protezione civile dei Comics. Breve ritardo in mattinata per l’apertura degli stand in San Martino
Funziona la macchina di prevenzione e protezione civile di Lucca Comics and Games. Lo dimostra quanto avvenuto negli ultimi giorni, con continui controlli di sicurezza ai padiglioni e agli accessi alla città e alle aree della manifestazione.
Ieri (31 ottobre) nel pomeriggio c’è stato un attimo di apprensione quando un po’ di fumo si è sollevato da uno stand enogastronomico al Giardino degli Osservanti. Pronto l’intervento di verifica degli addetti e dei vigili del fuoco che, dopo una breve evacuazione dello stand, hanno permesso di riprendere l’attività di somministrazione.
Una mezz’ora di ritardo, invece, questa mattina, per l’apertura degli stand in piazza San Martino. Ad un controllo, infatti, non sarebbero stati presenti gli estintori, necessari per il regolare svolgimento dell’evento. Sono stati portati sul posto e gli stand hanno potuto in poco tempo iniziare regolarmente la propria attività.