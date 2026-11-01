Fumo da uno stand al Giardino degli Osservanti: tutto risolto in pochi minuti

Funziona la macchina di prevenzione e protezione civile di Lucca Comics and Games. Lo dimostra quanto avvenuto negli ultimi giorni, con continui controlli di sicurezza ai padiglioni e agli accessi alla città e alle aree della manifestazione.

Ieri (31 ottobre) nel pomeriggio c’è stato un attimo di apprensione quando un po’ di fumo si è sollevato da uno stand enogastronomico al Giardino degli Osservanti. Pronto l’intervento di verifica degli addetti e dei vigili del fuoco che, dopo una breve evacuazione dello stand, hanno permesso di riprendere l’attività di somministrazione.