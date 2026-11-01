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Giù le temperature, prima neve sull’Appennino Tosco Emiliano
1 novembre 2026 | 14:22
Fiocchi al Casone di Profecchia, all’Abetone e in Val di Lima nelle prime ore del mattino. Temperature in picchiata
Temperature rigide in questo weekend di inizio novembre. E arriva anche la prima neve.
Una spolverata di coltre bianca si è verificata queta mattina (1 novembre) nelle zone più alte dell’Appennino Tosco Emiliano, in particolare al Casone di Profecchia.
Neve anche all’Abetone e in Val di Luce, dove la nevicata è stata più intensa ed ha imbiancato anche gli impianti di risalita, come è stato visibile dalle telecamere fisse sulle stazioni sciistiche.
Foto Fb Matteo Valtriani