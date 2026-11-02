Condannato in Appello per rapina fa ricorso in Cassazione: pena confermata

Il pronunciamento della Suprema Corte si è concentrato sulle doglianze avanzate dalla difesa in merito alla valutazione delle prove, alla contestata aggravante del travisamento del volto e al diniego della circostanza attenuante relativa alla lieve entità del reato di rapina. I giudici di legittimità hanno ribadito che le censure formulate risultavano generiche, infondate e meramente riproduttive di questioni già puntualmente vagliate e respinte dai giudici di merito attraverso un apparato argomentativo “logico, congruo e immune da vizi”.