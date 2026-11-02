L'ordinanza|
Condannato in Appello per rapina fa ricorso in Cassazione: pena confermata
Il 51enne lucchese aveva chiesto una rivalutazione delle prove e delle aggravanti e attenuanti. Dichiarata l’inammissibilità
È definitiva la condanna per rapina per un lucchese di 51 anni.
La Corte di Cassazione, infatti, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze nel gennaio del 2026 che lo riguardava.
Il pronunciamento della Suprema Corte si è concentrato sulle doglianze avanzate dalla difesa in merito alla valutazione delle prove, alla contestata aggravante del travisamento del volto e al diniego della circostanza attenuante relativa alla lieve entità del reato di rapina. I giudici di legittimità hanno ribadito che le censure formulate risultavano generiche, infondate e meramente riproduttive di questioni già puntualmente vagliate e respinte dai giudici di merito attraverso un apparato argomentativo “logico, congruo e immune da vizi”.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3mila euro in favore della Cassa delle ammende.