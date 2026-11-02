Controlli ai Comics: 337 multe per divieto di sosta, rimossi 8 veicoli. Commercio abusivo sotto la lente

Gli assessori alla sicurezza Salvadore Bartolomei e al personale Moreno Bruni hanno espresso al comandante Bruno Bertilacchi gratitudine e soddisfazione per l’impegno degli agenti della polizia locale nel corso della 60esima edizione di Lucca Comics & Games. Un prezioso lavoro che ogni anno contribuisce al successo della logistica della manifestazione.

“L’enorme flusso di persone giunte a Lucca nelle cinque giornate (oltre 117mila in treno e circa 9500 in pullman) – affermano gli assessori Bartolomei e Bruni – ha potuto contare sulla presenza, sul presidio del traffico e del territorio degli agenti della polizia locale che hanno inoltre offerto informazioni e indicazioni ai visitatori e a tanti cittadini. Anche nelle giornate più affollate il traffico non ha mai sofferto di blocchi e congestioni particolari sia in entrata che in uscita dalla città. Il presidio del centro storico e dei parcheggi straordinari ha costituito un valido deterrente a parcheggiatori e venditori abusivi. Tutti risultati lusinghieri che confermano la grande professionalità degli agenti ma anche la grandissima esperienza accumulata in questi anni che hanno reso Lucca Comics & Games un evento che si svolge nella massima tranquillità e sicurezza”.

Gli interventi durante i cinque giorni – Gli agenti sono intervenuti su 9 incidenti stradali di cui quattro con feriti. 337 sanzioni per divieto di sosta con rimozione di 8 veicoli. Due i parcheggiatori abusivi fermati; 6 multe per accattonaggio molesto; 38 multe per commercio abusivo e sequestro di 853 pezzi totali; 3 sanzioni per ubriachezza molesta e 4 Docu, una denuncia per detenzione stupefacenti, due litigi sedati. Per quanto riguarda il commercio i controlli ai temporary store sono stati 17; tre multe per suolo pubblico occupato abusivamente; 13 per difformità nell’occupazione del suolo pubblico concesso.

“Un grande ringraziamento a tutte le forze dell’ordine, istituzioni coinvolte nella gestione dell’evento – affermano il vice sindaco Barsanti e l’assessore alla sicurezza Bartolomei – un grazie particolare ai volontari della protezione civile, impegnati nei punti critici di affluenza e alla nostra polizia locale. Gli agenti della polizia locale – come leggiamo nel report – hanno inaugurato l’edizione di quest’anno con un notevole numero di controlli e con la consueta esperienza nella gestione del traffico. In particolare ricordiamo come sia in atto la parte finale del progetto Notti Sicure con pattuglie in servizio straordinario fino alle 3 di notte”.

Nell’ultima giornata Lucca Comics & Games 2026, il sindaco Mario Pardini, gli assessori alla sicurezza Salvadore Bartolomei e al personale Moreno Bruni si sono recati al Centro gestione evento (che riunisce carabinieri, polizia, Guardia di finanza, vigili del fuoco, 118, protezione civile, polizia locale e Comune di Lucca) per ringraziare tutti gli operatori che si sono avvicendati in questi giorni.