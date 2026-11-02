Difesa idraulica, 3 milioni di euro alla provincia di Lucca dopo l’alluvione del 2023

“Esattamente tre anni dopo approviamo in giunta una delibera particolarmente importante per la prevenzione del rischio idrogeologico e la difesa del suolo – ha detto il presidente Giani – 121 milioni, per poter intervenire in 7 province, su progetti individuati da una commissione tecnica per la loro urgenza e necessità, che saranno sviluppati sotto il coordinamento della nostra direzione di protezione civile e difesa del suolo. Opere che possano prevenire ciò che abbiamo visto nel recente passato. Tra quelle più significative c’è il riassetto funzionale e strutturale del torrente Agna, tra Prato e Pistoia nei Comuni di Montale e Montemurlo, per un investimento complessivo di oltre 24 milioni di euro. Interventi importanti anche sul torrente Iolo Bardena, che devastò Figline di Prato deviando completamente il suo corso. In questo caso ci sono 19 milioni, che consentiranno di poter mettere in sicurezza gli argini e garantire il processo di fluidità delle acque. Per quanto riguarda la provincia di Firenze interveniamo a Calenzano e Campi Bisenzio, particolarmente colpita nel 2023, per mettere in sicurezza il torrente Marinella di Travalle. È un budget complessivo che impegniamo interamente per opere decisive per la prevenzione nel reticolato idrico minore, superando la logica per cui tutti gli interventi vanno su grandi fiumi. Queste opere saranno fondamentali per mettere in sicurezza ciò che purtroppo si è trasformato in calamità naturale con l’alluvione del novembre del 2023”, ha concluso Giani.