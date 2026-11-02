Donna nominata erede universale, il fratello del deceduto chiede il sequestro giudiziario dei beni: respinto

Una controversia ereditaria sorta attorno a un testamento contestato è approdata al tribunale di Lucca, dove il giudice civile Carolina Buzio ha emesso un’ordinanza con cui ha respinto l’istanza di sequestro giudiziario promossa in via cautelare.

Il procedimento era stato avviato da un erede il quale, a seguito del decesso del fratello avvenuto nel dicembre del 2021, aveva contestato la validità di un testamento olografo pubblicato che indicava una donna come erede universale. Sulla base di consulenze tecniche di parte e accertamenti svolti in ambito penale, l’attore ha sostenuto la falsità della scheda testamentaria e aveva chiesto l’accertamento della successione legittima o la riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, domandando contestualmente il sequestro giudiziario di tutti i beni mobili, immobili e delle somme di denaro facenti parte dell’asse ereditario.

La donna si era costituita in giudizio respingendo ogni accusa, evidenziando che la vicenda penale si era conclusa con un’archiviazione e che le consulenze disposte confermavano l’autenticità del testamento, ribadendo inoltre la propria correttezza e la disponibilità a riconoscere la quota di legittima spettante alla controparte.

Il giudice ha ritenuto non integrati i presupposti di legge per disporre la misura cautelare. Sotto il profilo del fondamento giuridico della pretesa, le risultanze tecniche evocate dall’uomo sono state giudicate allo stato degli atti contrapposte e neutralizzate dalle produzioni della difesa e dagli accertamenti confluiti nell’archiviazione penale. Per quanto riguarda il pericolo di dispersione dei beni, il tribunale ha osservato che la consistenza immobiliare dell’asse risulta ampiamente tutelata dalla trascrizione della domanda giudiziale, mentre non sono emersi specifici indizi di deterioramento o di condotte volte a sottrarre i beni.

Sulle somme di denaro depositate in conti correnti è stato inoltre ricordato che il sequestro giudiziario non è lo strumento giuridico idoneo per vincolare denaro o crediti.