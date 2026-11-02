L'incidente|
Cronaca/
Due pedoni travolti all’incrocio fra via Pisana e via delle Città Gemelle
2 novembre 2026 | 08:35
Intervento di soccorso intorno alle 8,20 di oggi (2 novembre): sul posto ambulanze e polizia locale per viabilità e rilievi
Due pedoni travolti fra via Pisana e via delle Città Gemelle, nelle vicinanze della caserma della Guardia di Finanza.
È successo questa mattina (2 novembre) poco prima delle 8,30 e sul posto sono arrivati i soccorsi inviati dalla centrale unica del 118 e la polizia locale.
Si sta valutando in questi minuti la condizione delle due persone rimaste ferite nell’impatto.