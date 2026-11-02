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Cronaca
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Due pedoni travolti all’incrocio fra via Pisana e via delle Città Gemelle

2 novembre 2026 | 08:35
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di Redazione

Redazione

Due pedoni travolti all&#8217;incrocio fra via Pisana e via delle Città Gemelle

Intervento di soccorso intorno alle 8,20 di oggi (2 novembre): sul posto ambulanze e polizia locale per viabilità e rilievi

Due pedoni travolti fra via Pisana e via delle Città Gemelle, nelle vicinanze della caserma della Guardia di Finanza. 

È successo questa mattina (2 novembre) poco prima delle 8,30 e sul posto sono arrivati i soccorsi inviati dalla centrale unica del 118 e la polizia locale. 

Si sta valutando in questi minuti la condizione delle due persone rimaste ferite nell’impatto.