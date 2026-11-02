Esausto e infreddolito sul sentiero per il Montalto: recuperato da Sast e vigili del fuoco

Gli elicotteri attivati non sono potuti arrivare sul posto a causa del forte vento e si sono dovute muovere le squadre di terra

Ha percorso il sentiero Alta Versilia per cercare un punto panoramico, poi ha perso le forze e ha chiamato aiuto.

È in corso in queste ore il recupero di un uomo di 72 anni che è rimasto esausto, bloccato e infreddolito sui monti sopra Seravezza.

Per prestare soccorso all’uomo è servito l’intervento di vigili del fuoco e Soccorso Alpino in sinergia.

La stazione di Querceta era stata attivata per soccorrere un escursionista in difficoltà poco sotto la vetta del Montalto, nel comune di Stazzema.

L’uomo, finito fuori sentiero su terreno impervio, ha chiesto aiuto tramite il Nue 112. Sono stati attivati i vigili del fuoco, che hanno richiesto l’intervento dell’elicottero Drago, costretto però a rinunciare a causa del forte vento. Alle 16,50 i vigili del fuoco, tramite la centrale operativa 118, hanno chiesto l’attivazione del Soccorso Alpino. È decollato l’elisoccorso regionale Pegaso 3, ma anche in questo caso le forti raffiche di vento hanno impedito l’intervento.