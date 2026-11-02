Incidente mortale davanti al locale nella notte di Halloween del 2018: definitiva la condanna per il pirata della strada

Una drammatica vicenda giudiziaria legata a un investimento a Marina di Pietrasanta è giunta al suo epilogo in sede di legittimità. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Giuliano Scivoletto, 39enne di Porcari, confermando la condanna a due anni e dieci mesi di reclusione inflitta dalla Corte di Appello di Firenze.

I fatti risalgono alla notte di Halloween del 2018, quando l’automobilista, transitando a forte velocità a bordo della propria vettura nei pressi di una nota discoteca della zona, aveva travolto alcuni pedoni che attraversavano la strada. Nel sinistro aveva perso la vita una giovane donna, la 19enne sarda Michela Sotgia, studentessa di fisica a Pisa mentre altre due persone erano rimaste gravemente ferite. Subito dopo l’impatto, il conducente si era dato alla fuga senza prestare soccorso, presentandosi ai carabinieri di Cortile degli Svizzeri soltanto in un secondo momento e solo dopo che la sua automobile era stata rintracciata.

Nel corso dei vari gradi di giudizio, la difesa aveva cercato di ridimensionare le responsabilità dell’imputato, attribuendo una concausa determinante alla condotta dei pedoni – i quali, secondo la ricostruzione difensiva, avrebbero attraversato fuori dalle strisce pedonali – e sollevando questioni relative alla scarsa visibilità e alla segnaletica stradale non ottimale. Tali argomentazioni erano state respinte già in appello, evidenziando che in una notte di festa, in un’area densamente frequentata e a due passi da un locale notturno, la presenza di persone sulla carreggiata rappresentava un fattore assolutamente prevedibile che imponeva una guida particolarmente prudente e a velocità ridotta.

La Suprema Corte ha confermato la correttezza dell’iter logico seguito dai giudici di merito, ribadendo che le doglianze difensive miravano in realtà a ottenere una inammissibile rivalutazione di fatto delle prove e della dinamica dell’incidente. I giudici di legittimità hanno inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, giustificato dalla gravità della condotta post-delitto, e incensurabile la valutazione della corte territoriale circa il rigetto delle richieste di pena sostitutiva.