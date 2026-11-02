Monte San Quirico e Montuolo, è allarme furti nelle case: residenti in guardia

Colpi in serie nelle due frazioni e sale il livello di attenzione degli abitanti, fra segnalazioni alle forze dell’ordine e ‘persone sospette’

Un’ondata di furti e ‘sopralluoghi’ sospetti sta mettendo a dura prova la tranquillità dei residenti nei paesi della perieria di Lucca spingendo i residenti a mantenere la massima attenzione.

I primi episodi si sono registrati nel tardo pomeriggio di giovedì nel territorio di Monte San Quirico, dove la situazione sarebbe poi sfociata in una serie di colpi a catena nella serata di venerdì (30 ottobre). Tra le 21 e le 21,30 alcuni malviventi, secondo le testimonianze dei residenti, si sarebbero introdotti all’interno dell’edificio in cui si trova un noto ristorante e nell’adiacente officina meccanica, riuscendo a mettere a segno i furti in entrambe le strutture.

Una situazione che ha alzato il livello di attenzione della cittadinanza. All’indomani il proprietario di un’abitazione, notando una presenza sospetta fra le case ha chiamato le forze dell’ordine. L’uomo si è dato a una fuga precipitosa a piedi arrivando persino a scendere nel torrente Freddana per far perdere le proprie tracce, lasciando sul posto una bicicletta sportiva che è stata poi recuperata e sequestrata dagli agenti.

La scia delle incursioni ha toccato anche la frazione di Montuolo. Sempre nel tardo pomeriggio di giovedì un’abitazione situata in corte Modena è stata del tutto svaligiata da una banda di malintenzionati. I ladri sono riusciti a portar via un bottino consistente, composto da diversi gioielli in oro, alcuni oggetti di valore tecnologico e persino una carta di credito.

A destare ulteriore preoccupazione è un dettaglio rilevato dai residenti e che, seppur ricorrente nei racconti delle vittime, non trova riscontri ufficiali: nei giorni precedenti al colpo, sulle cassette delle lettere della zona sarebbero comparsi strani simboli e codici pittorici incisi o disegnati, che alcuni ritengono siano utilizzati dai malviventi per segnalare le abitazioni da colpire.