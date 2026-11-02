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Scontro fra auto sulla via Nuova per Pisa a San Lorenzo a Vaccoli

2 novembre 2026 | 18:16
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di Redazione

Redazione

Scontro fra auto sulla via Nuova per Pisa a San Lorenzo a Vaccoli

Sul posto auto medica, ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale per i soccorsi, i rilievi e per regolare la viabilità

Serio incidente nel pomeriggio di oggi (2 novembre) sulla via Nuova per Pisa a San Lorenzo a Vaccoli, in direzione Lucca.  

Nello scontro fra auto, per cause al vaglio della polizia locale, giunta sul posto insieme a vigili del fuoco, auto medica, ambulanze, due delle quali della Misericordia di Lucca, tre persone hanno avuto bisogno di cure mediche. Un uomo di 79 anni è finito in ospedale in codice giallo. 

Per i soccorsi e i rilievi, a cura della polizia locale, è stata chiusa una carreggiata della statale del Brennero. 