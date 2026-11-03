Finto incendio in Darsena, l’esercitazione coordinata dalla Capitaneria

Così da verificare i tempi di attivazione e intervento dei mezzi di soccorso, la tempestività delle comunicazioni tra le Sale Operative e l’aggiornamento dei recapiti di emergenza

Con il coordinamento della Capitaneria di Porto di Viareggio, nella mattina di oggi 3 novembre c’è stata un’esercitazione antincendio portuale finalizzata a verificare l’efficienza del sistema di emergenza e la prontezza degli enti chiamati a intervenire in caso di incendio.

Lo scenario ha previsto la simulazione di un incendio sviluppatosi a bordo di una grande unità da diporto a motore, interessata da lavori a bordo e ormeggiata alla banchina in concessione alla società “Udina”, nella Darsena Viareggio. Le attività, avviate intorno alle 9,30, hanno visto impegnati 10 militari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Viareggio, con il supporto della motovedetta di soccorso, del personale e dei mezzi terrestri dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza sanitaria.

Coinvolta anche la Centrale Unica di Risposta del Nue 112, con sede a Firenze, che ha provveduto allo smistamento della simulata richiesta di soccorso verso gli enti e i comandi competenti. L’esercitazione ha permesso di verificare i tempi di attivazione e intervento dei mezzi di soccorso, la tempestività delle comunicazioni tra le Sale Operative e l’aggiornamento dei recapiti di emergenza. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata al funzionamento delle colonnine dell’impianto antincendio fisso presenti lungo il tratto di banchina interessato dalla simulazione.