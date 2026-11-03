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Finto incendio in Darsena, l’esercitazione coordinata dalla Capitaneria
Così da verificare i tempi di attivazione e intervento dei mezzi di soccorso, la tempestività delle comunicazioni tra le Sale Operative e l’aggiornamento dei recapiti di emergenza
Con il coordinamento della Capitaneria di Porto di Viareggio, nella mattina di oggi 3 novembre c’è stata un’esercitazione antincendio portuale finalizzata a verificare l’efficienza del sistema di emergenza e la prontezza degli enti chiamati a intervenire in caso di incendio.
Lo scenario ha previsto la simulazione di un incendio sviluppatosi a bordo di una grande unità da diporto a motore, interessata da lavori a bordo e ormeggiata alla banchina in concessione alla società “Udina”, nella Darsena Viareggio. Le attività, avviate intorno alle 9,30, hanno visto impegnati 10 militari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Viareggio, con il supporto della motovedetta di soccorso, del personale e dei mezzi terrestri dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza sanitaria.
Coinvolta anche la Centrale Unica di Risposta del Nue 112, con sede a Firenze, che ha provveduto allo smistamento della simulata richiesta di soccorso verso gli enti e i comandi competenti. L’esercitazione ha permesso di verificare i tempi di attivazione e intervento dei mezzi di soccorso, la tempestività delle comunicazioni tra le Sale Operative e l’aggiornamento dei recapiti di emergenza. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata al funzionamento delle colonnine dell’impianto antincendio fisso presenti lungo il tratto di banchina interessato dalla simulazione.
Sono state coinvolte anche alcune risorse antincendio aggiuntive disponibili in porto, costituite da mezzi e dispositivi messi a disposizione da soggetti privati, in grado di fornire un concreto supporto alle eventuali operazioni di spegnimento. L’attività si inserisce nel quadro delle esercitazioni periodiche previste con l’obiettivo di mantenere elevato il livello di preparazione del personale e verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza portuale. La Capitaneria di Porto di Viareggio prosegue così la propria attività di prevenzione e vigilanza, promuovendo la collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e privati che concorrono alla sicurezza dello scalo marittimo.