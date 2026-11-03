Imposta di soggiorno non pagata, stretta del Comune contro i furbetti: 115mila euro in arrivo da sanzioni e verbali

Prosegue la stretta di Palazzo Orsetti sul fronte dell’imposta di soggiorno. Con una recente determinazione dirigenziale, l’amministrazione comunale ha dato il via a un’importante integrazione degli accertamenti in entrata, mettendo nel mirino le violazioni del regolamento comunale e potenziando la riscossione dei verbali. L’ammontare della cifra è complessivamente di 115mila euro. L’operazione contabile fa seguito a un’attenta attività di verifica che l’Ufficio tributario sta completando in merito al corretto adempimento degli obblighi da parte dei responsabili del pagamento. In particolare, i controlli si sono concentrati sulla regolare presentazione delle comunicazioni trimestrali obbligatorie relative agli anni 2022 e 2023.