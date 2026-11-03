Le sanzioni|
Imposta di soggiorno non pagata, stretta del Comune contro i furbetti: 115mila euro in arrivo da sanzioni e verbali
Potenziati gli accertamenti sulle strutture ricettive per il biennio 2022-2023. Nel mirino le comunicazioni trimestrali irregolari o omesse
Prosegue la stretta di Palazzo Orsetti sul fronte dell’imposta di soggiorno. Con una recente determinazione dirigenziale, l’amministrazione comunale ha dato il via a un’importante integrazione degli accertamenti in entrata, mettendo nel mirino le violazioni del regolamento comunale e potenziando la riscossione dei verbali. L’ammontare della cifra è complessivamente di 115mila euro. L’operazione contabile fa seguito a un’attenta attività di verifica che l’Ufficio tributario sta completando in merito al corretto adempimento degli obblighi da parte dei responsabili del pagamento. In particolare, i controlli si sono concentrati sulla regolare presentazione delle comunicazioni trimestrali obbligatorie relative agli anni 2022 e 2023.
I numeri dell’operazione evidenziano un’azione di recupero consistente. Agli atti di contestazione iniziali si aggiungono ora ulteriori provvedimenti per un ammontare complessivo di 115mila euro. La cifra si compone in modo specifico di 105mila imputati direttamente sul capitolo dei proventi derivanti dalle sanzioni per la violazione dei regolamenti comunali, e di altri 10mila euro destinati alla copertura delle spese di notifica e dei diritti.
A questi importi si sommano inoltre ai circa 5mila euro stimati per la gestione delle notifiche digitali effettuate tramite la piattaforma Send (Servizio Notifiche Digitali), a conferma della digitalizzazione e del tracciamento puntuale delle procedure sanzionatorie da parte dell’ente. Un provvedimento che conferma la linea dura del Comune contro i furbetti dell’imposta di soggiorno, un’entrata fondamentale per il bilancio turistico e la promozione della città, che richiede il massimo rispetto delle regole da parte di tutte le strutture ricettive del territorio.