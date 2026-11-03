Incidente su viale Einaudi, due feriti

Per cause e con dinamica ancora in corso di ac certamento da parte degli agenti della polizia locale di Lucca, un’automobile e un furgone si sono scontrati in viale Einaudi.

L’incidente è accaduto nella mattina di oggi 3 novembre, attorno alle 11. Sono due le persone soccorse dal personale sanitario e trasportate all’ospedale di Lucca per le cure e gli accertamenti del caso. Ad avere la peggio, seppur le sue condizioni non sono gravi, è stata una donna di 51 anni. Sul posto anche i vigili del fuoco.