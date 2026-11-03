Lanciano una bomboletta nel corridoio, una decina di studenti finiscono in ospedale

Al cuni si sono solo spaventati. Una decina di studenti però, sono finiti al pronto soccorso con bruciori alla gola o agli occhi. Nessuno ha avuto bisogno di ricovero, ma di certo la mattina è stata movi mentata all’interno dell’istituto scolastico Civitali di Lucca.

Una bomboletta puzzolente, è l’ipotesi più accreditata al momento, è stat lanciata in corridoio durante la ricreazione. Una bravata, che però ha fatto scattare un’emergenza vera e propria, con medici arrivati per controllare i ragazzi e mandare in Ps solo chi aveva davvero bisogno, vigili del fuoco e polizia, che dovrà ricostruire l’accaduto.