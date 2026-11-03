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Lanciano una bomboletta nel corridoio, una decina di studenti finiscono in ospedale

3 novembre 2026 | 15:21
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di Redazione

Redazione

Lanciano una bomboletta nel corridoio, una decina di studenti finiscono in ospedale

La sostanza comunque, è al momento risultata fastidiosa ma non pericolosa

Alcuni si sono solo spaventati. Una decina di studenti però, sono finiti al pronto soccorso con bruciori alla gola o agli occhi. Nessuno ha avuto bisogno di ricovero, ma di certo la mattina è stata movimentata all’interno dell’istituto scolastico Civitali di Lucca.

Una bomboletta puzzolente, è l’ipotesi più accreditata al momento, è stat lanciata in corridoio durante la ricreazione. Una bravata, che però ha fatto scattare un’emergenza vera e propria, con medici arrivati per controllare i ragazzi e mandare in Ps solo chi aveva davvero bisogno, vigili del fuoco e polizia, che dovrà ricostruire l’accaduto.

La sostanza comunque, è al momento risultata fastidiosa ma non pericolosa.

(notizia in aggiornamento)