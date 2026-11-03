L’endoscopia digestiva del San Luca alla ribalta al corso nazionale della Sied a Firenze

L’endoscopia digestiva dell’ospedale San Luca di Lucca e l’Azienda Usl Toscana nord ovest nel suo complesso sono salite alla ribalta nazionale in occasione del Corso Nazionale Sied 2026, l’appuntamento annuale più rilevante della Società italiana di endoscopia digestiva, che si è svolto al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 28 al 30 ottobre.

Il congresso, intitolato Nuove tecnologie, farmaci e dispositivi: opportunità e sfide nella gestione delle complicanze in endoscopia digestiva, ha visto la direzione scientifica della dottoressa Paola Da Massa Carrara, medico dell’endoscopia di Lucca, e la presidenza del professor Giuseppe Galloro.

L’evento nazionale si poneva l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza, la gestione del rischio clinico e la standardizzazione dei percorsi assistenziali di fronte a procedure endoscopiche sempre più complesse.

Un momento centrale e di altissimo profilo scientifico dell’intero programma congressuale è stato dunque rappresentato dalle Sessioni Live del 29 ottobre trasmesse in collegamento diretto proprio dall’endoscopia dell’ospedale di Lucca, diretta dal dottor Giovanni Finucci, con la supervisione del professor Raffaele Manta, direttore dell’endoscopia digestiva dell’intera azienda Asl Toscana nord ovest e la partecipazione anche di Matteo Blois, referente aziendale per l’endoscopia terapeutica avanzata del distretto biliopancreatico.

Le sessioni in diretta come quelle effettuate dal San Luca permettono ai massimi esperti nazionali di confrontarsi in tempo reale su casi clinici reali, procedure complesse e strategie innovative nella prevenzione e trattamento delle complicanze, confermando la struttura lucchese come un polo di riferimento tecnologico e di eccellenza clinica nel panorama nazionale.

“Questo appuntamento annuale della Sied – sottolinea la direttrice del corso Paola Da Massa Carrara – nasce dalla consapevolezza che l’innovazione tecnologica deve andare di pari passo con l’acquisizione di competenze mirate e con la diffusione della sicurezza clinica. Siamo orgogliosi che l’ospedale di Lucca sia stato protagonista attivo attraverso i collegamenti in diretta dalle nostre sale, offrendo un’occasione concreta di condivisione e confronto formativo di alto livello con i colleghi di tutta Italia”.

Il congresso, patrocinato dalla Regione Toscana e dalla Fnomceo, ha visto la partecipazione di 585 professionisti, con una ricca ‘faculty’ multidisciplinare composta da gastroenterologi, chirurghi, radiologi interventisti e specialisti provenienti da tutto il territorio nazionale ed ospiti di altre nazioni, tra cui il professor Michal F. Kamiński, uno dei massimi esperti mondiali di Endoscopia digestiva, che ricopre ruoli di primo piano in diverse istituzioni internazionali