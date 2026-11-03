Si fece bonificare circa 23mila euro in una truffa, sequestrati nel conto

La vittima aveva ricevuto un messaggio da un’utenza telefonica con identità camuffata e credeva così di salvare i propri risparmi

Era riuscita a farsi versare sul contro circa 23mila euro da una donna che aveva raggirato paventandole il rischio che quei soldi li avrebbe persi. Il limite alle truffe ormai, è solo la fantasia e, anche con l’aiuto della tecnologia, non è difficile caderci.

Per fortuna però, ci sono le forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di Lucca hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo relativo alle somme giacenti su un conto corrente bancario intestato a una 25enne. Il provvedimento è scaturito dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Lucca che ha richiesto l’emissione della misura cautelare reale, consentendo di trattenere circa 23mila euro nell’ambito di un’attività investigativa riguardante una presunta truffa cha sarebbe stata commessa nel settembre del 2025 ai danni di una donna.