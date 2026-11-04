La sentenza|
Allenatore di calcio ustionato da una fiammata proveniente da un barbecue: chiuso anche l’ultimo processo
Nessun risarcimento in sede civile neanche dall’ultimo dei convenuti: non è emersa la prova che sia stato lui a provocare l’incidente
La giudice Giulia Nicolai ha chiuso con una sentenza una lunga vicenda giudiziaria legata a un gravissimo incidente avvenuto il 14 aprile 2013 in un centro sportivo a Viareggio.
Durante un torneo, un allenatore di calcio si trovava vicino a una zona barbecue per cuocere la carne quando una fiammata improvvisa, causata dal liquido infiammabile versato sul fuoco, lo aveva investito in pieno, provocandogli ustioni molto gravi.
Dopo una serie di procedimenti civili e penali durati anni, l’allenatore aveva fatto di nuovo causa in tribunale per ottenere il risarcimento dei danni, chiamando in causa i vari soggetti ritenuti responsabili tra organizzatori, proprietari della struttura e chi avrebbe portato la bottiglia di liquido infiammabile. Nel novembre del 2023, il giudice aveva già respinto la richiesta per la maggior parte dei convenuti, sia perché la questione era già stata giudicata in passato sia perché i tempi per chiedere i danni erano ormai prescritti.
La causa era andata avanti solo nei confronti di uno dei partecipanti, rimasto però senza un avvocato e assente durante il processo. Alla fine, il giudice ha deciso di respingere definitivamente la richiesta di risarcimento anche contro di lui. Dall’esame di tutte le testimonianze e dei documenti raccolti negli anni non è emersa infatti una prova certa e inequivocabile che sia stato proprio quell’uomo a versare il liquido infiammabile che ha scatenato la fiammata.
Poiché il convenuto non si è mai presentato in aula, il tribunale ha stabilito anche che non c’era bisogno di decidere sulle spese legali.