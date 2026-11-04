Allenatore di calcio ustionato da una fiammata proveniente da un barbecue: chiuso anche l’ultimo processo

Dopo una serie di procedimenti civili e penali durati anni, l’allenatore aveva fatto di nuovo causa in tribunale per ottenere il risarcimento dei danni, chiamando in causa i vari soggetti ritenuti responsabili tra organizzatori, proprietari della struttura e chi avrebbe portato la bottiglia di liquido infiammabile. Nel novembre del 2023, il giudice aveva già respinto la richiesta per la maggior parte dei convenuti, sia perché la questione era già stata giudicata in passato sia perché i tempi per chiedere i danni erano ormai prescritti.