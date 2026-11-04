Il locale doveva stare chiuso ma ai gestori non importa: sequestro e denuncia

I carabinieri della stazione di Pietrasanta hanno dato esecuzione al sequestro preventivo di un noto locale di ristorazione del centro cittadino e denunciato in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica i due gestori dell’attività per inosservanza dei provvedimenti già emessi dell’autorità locale e per aver esercitato senza licenza attività di pubblico spettacolo.

I militari hanno riscontrato la reiterata inosservanza di due ordinanze emesse dal Comune di Pietrasanta che imponevano l’immediata cessazione dell’attività di pubblico spettacolo esercitata abusivamente all’interno della struttura e la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale. A fronte delle reiterate trasgressioni e della palese violazione delle disposizioni impartite, i militari dell’Arma hanno dunque provveduto a formalizzare i conseguenti atti di sequestro e deferimento all’Autorità Giudiziaria.