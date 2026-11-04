Morta a 80 anni l’ex consigliera regionale e comunale Giuliana Baudone

Pedagogista di formazione, Baudone ha segnato profondamente la vita politica del territorio a partire dalla militanza in Alleanza Nazionale . Nel corso della sua carriera istituzionale è stata eletta consigliera regionale della Toscana , ricoprendo un ruolo di primo piano all’interno dell’Ufficio di presidenza del consiglio regionale in qualità di segretario questore , incarico a cui era stata riconfermata anche nei successivi rinnovi assembleari. Parallelamente all’impegno regionale, ha messo la sua esperienza amministrativa e politica al servizio della città di Lucca, svolgendo il ruolo di consigliera comunale e seguendo con particolare attenzione i temi legati alla scuola, alla formazione e alle politiche educative.

“Giuliana Baudone ha rappresentato Lucca e la sua provincia nelle istituzioni con serietà e determinazione. Eletta sia nel consiglio comunale di Lucca sia nel consiglio regionale della Toscana, dove ha svolto due legislature nelle file di Alleanza Nazionale, ha portato la voce del nostro territorio, delle sue esigenze, delle sue fragilità e potenzialità. Chi l’ha conosciuta ricorda la sua capacità di ascolto, la sua preparazione, la sua schiettezza. È sempre stata presente con i cittadini, attenta alle questioni concrete, pronta al confronto anche quando le posizioni erano diverse. Per lei la politica non era un esercizio di potere, ma un servizio, un modo per prendersi cura della comunità. In questo momento di dolore, a nome mio e dell’amministrazione comunale, esprimo alla famiglia, agli amici ed a quanti l’hanno conosciuta e stimata le più sentite condoglianze. La ricorderemo con rispetto e gratitudine per il suo impegno per il nostro territorio”.