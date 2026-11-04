Il cordoglio|
Morta a 80 anni l’ex consigliera regionale e comunale Giuliana Baudone
Una vita al centro della politica provinciale a partire dalla militanza in Alleanza Nazionale. Si è candidata a presidente della Provincia
Lutto nel mondo della politica per la morte, all’età di 80 anni, di Giuliana Loris Baudone, figura storica della destra lucchese e toscana, trovata priva di vita all’interno della propria abitazione a Lucca. La donna, per anni al centro della politica provinciale, sarebbe stata colta da malore.
Ieri, peraltro, sarebbe stata vittima di un’incidente d’auto. Oggi il decesso, sul quale la procura avrebbe aperto un fascicolo per stabilire con certezza le cause della morte. Sulla vicenda indaga la polizia.
Pedagogista di formazione, Baudone ha segnato profondamente la vita politica del territorio a partire dalla militanza in Alleanza Nazionale. Nel corso della sua carriera istituzionale è stata eletta consigliera regionale della Toscana, ricoprendo un ruolo di primo piano all’interno dell’Ufficio di presidenza del consiglio regionale in qualità di segretario questore, incarico a cui era stata riconfermata anche nei successivi rinnovi assembleari. Parallelamente all’impegno regionale, ha messo la sua esperienza amministrativa e politica al servizio della città di Lucca, svolgendo il ruolo di consigliera comunale e seguendo con particolare attenzione i temi legati alla scuola, alla formazione e alle politiche educative.
Il suo percorso politico non si è esaurito tra i banchi di Palazzo del Pegaso e del consiglio comunale: nel 2011 si era candidata alla presidenza della Provincia di Lucca con il ‘Nuovo Polo’, proseguendo la propria attività pubblica e l’impegno civico sul territorio.
Con la sua scomparsa la comunità perde una protagonista di primo piano di una lunga stagione della politica locale.
Unanime il cordoglio del mondo politico.
“Lucca perde una donna che alla politica ha dedicato passione, competenza ed un forte senso di appartenenza alla sua terra. Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Giuliana Baudone”. A dirlo è il sindaco, Mario Pardini.
“Giuliana Baudone ha rappresentato Lucca e la sua provincia nelle istituzioni con serietà e determinazione. Eletta sia nel consiglio comunale di Lucca sia nel consiglio regionale della Toscana, dove ha svolto due legislature nelle file di Alleanza Nazionale, ha portato la voce del nostro territorio, delle sue esigenze, delle sue fragilità e potenzialità. Chi l’ha conosciuta ricorda la sua capacità di ascolto, la sua preparazione, la sua schiettezza. È sempre stata presente con i cittadini, attenta alle questioni concrete, pronta al confronto anche quando le posizioni erano diverse. Per lei la politica non era un esercizio di potere, ma un servizio, un modo per prendersi cura della comunità. In questo momento di dolore, a nome mio e dell’amministrazione comunale, esprimo alla famiglia, agli amici ed a quanti l’hanno conosciuta e stimata le più sentite condoglianze. La ricorderemo con rispetto e gratitudine per il suo impegno per il nostro territorio”.