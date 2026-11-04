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Cronaca/
Tir perde il rimorchio, caos traffico nella zona di Borgo Giannotti
4 novembre 2026 | 16:57
Il mezzo pesante stava per approcciare la rotatoria proveniendo da via Salicchi quando la parte posteriore si è sganciata
Caos viabilità in zona Borgo Giannotti per un incidente che ha riguardato un mezzo pesante.
Il tir, per cause al vaglio della polizia locale, nel primo pomeriggio di oggi (4 novembre) ha perso il rimorchio mentre si approcciava a percorrere la rotatoria proveniente da via Salicchi. L’accesso da San Marco della rotatoria è rimasto a lungo bloccato fino alla rimozione del rimorchio. La situazione ha creato un vero e proprio stop alla circolazione in un’ampia zona di Borgo Giannotti e oltre, considerando la necessità di intervento delle forze dell’ordine e di mezzi specializzati per lo spostamento del rimorchio.