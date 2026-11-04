Via Buiamonti proseguono le segnalazioni dei residenti stanchi del parcheggio selvaggio: “I cartelli non bastano ci vogliono dissuasori e paletti”

Nonostante le ripetute segnalazioni e l’installazione di nuovi cartelli di divieto di sosta, le auto continuano a occupare i marciapiedi di Via Buiamonti a Lucca. I residenti si rivolgono nuovamente al Comune con una quinta segnalazione formale, chiedendo interventi concreti per garantire la sicurezza dei pedoni.



“I problemi di Via Buiamonti non sono nuovi – scrivono i residenti in un’email alla redazione di Luccaindiretta.it -. Dall’ottobre 2025 sono state presentate al Comune quattro segnalazioni formali, nelle quali i residenti hanno più volte evidenziato come le auto parcheggiate irregolarmente ostacolino il passaggio dei pedoni, costringendoli a camminare sulla carreggiata. Sono stati installati due cartelli di divieto di sosta: il primo il 1° maggio 2025 e il secondo il 5 settembre 2026. I cartelli indicano il divieto di sosta 24 ore su 24 fuori dagli spazi consentiti, su entrambi i lati della strada, con rimozione dei veicoli. Nonostante ciò, le auto continuano a sostare in modo da ostacolare il passaggio pedonale. La situazione è stata documentata attraverso 41 rilevazioni effettuate tra il 7 settembre e il 30 ottobre 2026. In queste occasioni sono state registrate complessivamente 197 presenze di veicoli. In tutte le 41 rilevazioni erano presenti almeno tre auto parcheggiate in posizioni che creavano problemi alla circolazione pedonale”.