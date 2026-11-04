La segnalazione|
Cronaca/
Via Buiamonti proseguono le segnalazioni dei residenti stanchi del parcheggio selvaggio: “I cartelli non bastano ci vogliono dissuasori e paletti”
4 novembre 2026 | 18:11
Secondo i residenti servono interventi concreti e urgenti affinché i pedoni possano percorrere Via Buiamonti in sicurezza
Nonostante le ripetute segnalazioni e l’installazione di nuovi cartelli di divieto di sosta, le auto continuano a occupare i marciapiedi di Via Buiamonti a Lucca. I residenti si rivolgono nuovamente al Comune con una quinta segnalazione formale, chiedendo interventi concreti per garantire la sicurezza dei pedoni.
“I problemi di Via Buiamonti non sono nuovi – scrivono i residenti in un’email alla redazione di Luccaindiretta.it -. Dall’ottobre 2025 sono state presentate al Comune quattro segnalazioni formali, nelle quali i residenti hanno più volte evidenziato come le auto parcheggiate irregolarmente ostacolino il passaggio dei pedoni, costringendoli a camminare sulla carreggiata. Sono stati installati due cartelli di divieto di sosta: il primo il 1° maggio 2025 e il secondo il 5 settembre 2026. I cartelli indicano il divieto di sosta 24 ore su 24 fuori dagli spazi consentiti, su entrambi i lati della strada, con rimozione dei veicoli. Nonostante ciò, le auto continuano a sostare in modo da ostacolare il passaggio pedonale. La situazione è stata documentata attraverso 41 rilevazioni effettuate tra il 7 settembre e il 30 ottobre 2026. In queste occasioni sono state registrate complessivamente 197 presenze di veicoli. In tutte le 41 rilevazioni erano presenti almeno tre auto parcheggiate in posizioni che creavano problemi alla circolazione pedonale”.
“Particolarmente critica è l’entrata orientale della strada, dove il percorso pedonale lungo le mura cittadine si collega a Via Buiamonti – proseguono -. Quando le auto occupano il marciapiede, i pedoni sono costretti a scendere sulla carreggiata, proprio in un punto con scarsa visibilità, dove l’incontro con i veicoli in transito può diventare pericoloso. L’incidente dell’11 maggio 2023, nel quale due turisti statunitensi sarebbero stati investiti in Via Buiamonti, è già stato documentato con fotografie e riportato da Lucca Diretta. L’11 agosto 2026 si è verificato un altro incidente nel tratto interessato. La relativa documentazione è stata presentata al Comune. I residenti sottolineano che non è sufficiente installare cartelli se poi i divieti non vengono fatti rispettare. Tra le soluzioni proposte c’è l’installazione di dissuasori o paletti per impedire alle auto di parcheggiare sul marciapiede, soprattutto all’ingresso orientale. Allo stesso tempo, è necessario valutare la sicurezza lungo tutta Via Buiamonti, compreso il tratto occidentale, dove passaggi stretti e scarsa visibilità creano ulteriori difficoltà per i pedoni”.