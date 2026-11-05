Auto contro scooter sul viale Carducci, in ospedale una studentessa di 15 anni

Paura nel primo pomeriggio di oggi (5 novembre) sul viale Carducci per uno scontro che ha visto coinvolti un’auto e uno scooter con a bordo una studentessa di 15 anni come passeggera, caduta dal mezzo dopo l’impatto.

Sul posto sono arrivati un’ambulanza, che ha condotto la giovane in codice rosso per la dinamica dell’incidente all’ospedale San Luca, e la polizia locale per i rilievi del sinistro e l’eventuale attribuzione di responsabilità.