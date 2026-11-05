Carabinieri|
Caccia con reti illegali in provincia di Piacenza: denunciato 69enne residente in Lucchesia
L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo carabinieri forestale di Bettola: sequestrati attrezzi ed animali
Un uomo di 69 anni, residente in provincia di Lucca, è stato denunciato a piede libero per il reato di uccellagione dopo essere stato sorpreso dai carabinieri forestali mentre posizionava reti per la cattura illegale di uccelli migratori a Ponte dell’Olio, nel Piacentino.
L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo carabinieri forestale di Bettola in località Pezzoni, dove il 69enne lucchese stava allestendo l’impianto per la cattura. I controlli e la successiva perquisizione sul posto hanno portato al sequestro di quattro reti da uccellagione, quattro pali in ferro e una mazzetta utilizzata per il montaggio. Contestualmente, i carabinieri hanno sequestrato undici esemplari di avifauna sottratti alla natura: un tordo bottaccio e dieci tordi sasselli.
Gli animali sono stati subito presi in custodia e trasferiti al Centro recupero animali selvatici di Niviano, frazione di Rivergaro, dove i tecnici valuteranno le loro condizioni di salute prima di procedere al reingresso in libertà. L’attività dei forestali ha interrotto la condotta illecita e ha fatto scattare la segnalazione all’autorità giudiziaria, mentre prosegue il completamento degli adempimenti d’indagine legati all’intervento.