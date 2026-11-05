Caccia con reti illegali in provincia di Piacenza: denunciato 69enne residente in Lucchesia

L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo carabinieri forestale di Bettola in località Pezzoni, dove il 69enne lucchese stava allestendo l’impianto per la cattura. I controlli e la successiva perquisizione sul posto hanno portato al sequestro di quattro reti da uccellagione, quattro pali in ferro e una mazzetta utilizzata per il montaggio. Contestualmente, i carabinieri hanno sequestrato undici esemplari di avifauna sottratti alla natura: un tordo bottaccio e dieci tordi sasselli.