Il condotto sotterraneo non è di proprietà del Comune: niente risarcimento per l’allagamento della cantina

La Corte di Appello di Firenze si è pronunciata in via definitiva su una complessa controversia originata a Calavorno, nel comune di Coreglia Antelminelli, e relativa all’allagamento delle cantine di un immobile di proprietà privata. La vicenda ebbe inizio nel giugno del 2018, quando la proprietaria constatò che i locali scantinati del proprio edificio, affacciato sulla strada regionale 445, erano invasi dall’acqua fino a un’altezza di oltre un metro. Un accertamento tecnico preventivo individuò la causa del danno in un condotto sotterraneo di antica fattura situato sotto il marciapiede, all’interno del quale confluivano acque di diversa provenienza. In primo grado il tribunale di Lucca aveva parzialmente accolto la domanda della proprietaria, condannando il Comune al risarcimento dei danni patrimoniali in virtù dell’articolo 2051 del codice civile sulla responsabilità per le cose in custodia, e aveva disciplinato i rapporti con le compagnie assicuratrici.

La Corte d’Appello ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo l’appello incidentale del Comune e respingendo interamente la richiesta di risarcimento avanzata dalla proprietaria. Le nuove e approfondite indagini tecniche disposte nel corso del giudizio di secondo grado, condotte tramite una consulenza tecnica d’ufficio, hanno dimostrato che il condotto sotterraneo non appartiene alla rete fognaria comunale, configurandosi invece come un antico corso d’acqua risalente all’Ottocento, nato per finalità irrigue e alimentato da una gora prelevata dal torrente Surricchiana, oltre che utilizzato in modo promiscuo. In tale canale, infatti, si riversano non soltanto le acque meteoriche stradali, ma anche acque sorgive provenienti da monte e scarichi pluviali di privati, compresi quelli dello stabile della ricorrente, privi di qualsivoglia autorizzazione formale.

I giudici d’appello hanno quindi escluso qualsiasi responsabilità del Comune per custodia, evidenziando che l’ente locale non è proprietario del condotto, non ne ha curato la realizzazione e non detiene il controllo esclusivo delle diverse fonti alimentatrici, incluse le acque sorgive e quelle provenienti dalla strada regionale, la cui gestione appartiene alla Provincia. Di conseguenza, è caduta ogni pretesa risarcitoria promossa dalla proprietaria nei confronti dell’amministrazione comunale, unitamente alle richieste accessorie relative al rimborso dei tributi locali e al lucro cessante.

La sentenza ha inoltre regolato la posizione delle compagnie assicurative e le spese processuali. L’appello principale della compagnia che copriva il Comune è stato respinto nel merito per quanto concerne la data di insorgenza del danno, sebbene la domanda di manleva sia comunque venuta meno a seguito del rigetto della pretesa principale contro il comune. La proprietaria dell’immobile e la medesima compagnia assicurativa sono state condannate in solido a rifondere al Comune le spese legali relative a entrambi i gradi di giudizio e alla fase di accertamento tecnico preventivo. Per contro, il Comune è stato condannato a rimborsare le spese di lite a una seconda compagnia di assicurazione giudicata completamente estranea al periodo in cui si sono verificati i fatti.