Lavori per il superbonus mai effettuati alla casa in Sardegna: impresa condannata a restituire l’acconto e a risarcire

La vicenda risale all’agosto del 2022: poi il committente è morto e gli eredi hanno fatto causa anche per la perdita del credito fiscale

La giudice Anna Martelli ha deciso su una causa civile legata a un contratto di ristrutturazione edilizia non eseguito.

La vicenda risale all’agosto del 2022, quando un cittadino lucchese aveva affidato a un’impresa con sede in Sardegna dei lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico, con l’obiettivo di usufruire dei vantaggi fiscali del bonus casa e del superbonus 110% su un immobile situato a Olbia. In base agli accordi, era stato versato un acconto di 38.700 euro tramite bonifico, ma l’azienda non aveva mai iniziato i lavori. Pochi mesi dopo, il committente era venuto a mancare, lasciando come unico erede il figlio, il quale aveva poi ceduto il credito alla madre, nominandola anche usufruttuaria della casa e dandole la procura per agire legalmente dopo che il tentativo di mediazione era fallito per l’assenza della ditta.

Il giudice ha stabilito che la ditta edile è totalmente inadempiente, poiché non ha eseguito alcuna opera e non ha restituito l’acconto ricevuto. Per questo motivo il contratto di appalto è stato ufficialmente risolto e l’azienda è stata condannata a restituire i 38.700 euro dell’acconto, con l’aggiunta degli interessi legali.

Oltre alla restituzione dei soldi, il tribunale ha riconosciuto un consistente risarcimento del danno per la perdita dell’opportunità fiscale, calcolato attraverso una perizia tecnica e ridotto del 20 per cento per tenere conto della differenza tra un importo immediato e un credito d’imposta dilazionato in cinque anni, stabilendo una cifra di 145.440 euro.