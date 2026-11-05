Il sinistro|
Cronaca/
Scontro in via provinciale dei Biagioni: 53enne in ospedale in codice rosso
5 novembre 2026 | 20:28
ll’uomo è stato riscontrato un forte trauma toracico e per questo è stato disposto il trasferimento d’urgenza al San Luca
Un 53enne è finito in ospedale in codice rosso, per la dinamica del sinistro, nel primo pomeriggio di oggi (5 novembre) ad Altopascio sulla via provinciale dei Biagioni a seguito dello scontro fra due auto.
All’uomo è stato riscontrato un forte trauma toracico e per questo i sanitari intervenuti sul posto e inviati dalla centrale unica del 118 hanno disposto il trasferimento d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca dove è tuttora ricoverato.
A cercare di chiarire la dinamica del sinistro è la polizia locale.